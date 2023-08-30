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17:41, 30 августа 2023Россия

В московском парке развлечений подростка с инвалидностью не пустили на карусель

В парке «Остров мечты» в Москве подростка с инвалидностью не пустили на карусель

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В московском парке развлечений «Остров мечты» подростка с инвалидностью не пустили на карусель. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

39-летняя Дарья пришла на аттракционы с тремя детьми — 7-летними двойняшками и 17-летней Викторией, которой поставлен диагноз «синдром Дауна». По словам родителей, девушка хорошо ориентируется в быту, занимается верховой ездой и плаванием, а также ходит спортзал.

Уточняется, что, когда мать девочек покупала билеты, ей ничего не сказали про ограничения. Семья отстояла в длинной очереди на карусель, на которую допускаются дети всех возрастов. Но Викторию не пустили, аргументировав это тем, что детей с ее диагнозом допускают только на карусели для малышей.

В 2021 году в Воронежской области оператор аттракциона «Гусеница» в торговом центре «Град» не пустил страдающую аутизмом шестилетнюю девочку на карусель по предписанному инструктажу.

В том же году водитель маршрутки в Санкт-Петербурге отказался везти инвалида с детским церебральным параличом программиста Ивана Бакаидова, попавшего тогда в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

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    Евгения Куликова
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