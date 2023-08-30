Мэрия ответила решившему вернуть отключенную горячую воду молитвой священнику

Мэрия Костромы ответила священнику, решившему вернуть отключенную воду молитвой

Мэрия Костромы ответила на жалобу священника Антона Мичурина, который воззвал к Богородице из-за отключения горячей воды в некоторых районах города. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Подъем».

По словам заместителя начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергея Белобородова, в городе наблюдается напряженная ситуация: на данный момент из-за ремонтных работ горячая вода отсутствует примерно в 180 домах, однако к середине сентября администрация рассчитывает вернуть ее пострадавшим жителям и продолжить работу в нормальном режиме.

«В целом ситуация такая: после расторжения концессионного соглашения было большое количество дефектов, активно с этим стараемся работать. Бывают длительные сроки. Приоритет у нас такой: стараемся устранять дефекты, где несколько домов подключено, где наибольшее количество потребителей. Задача — до начала отопительного периода надо все дефекты устранить», — пояснил он.

Днем ранее стало известно, что священник из Костромы Антон Мичурин предложил провести молебен, чтобы вернуть отключенную три месяца назад горячую воду. Он добавил, что положение жителей может ухудшиться с наступлением осенних холодов.