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17:27, 29 августа 2023Среда обитания

Священник из российского города решил вернуть отключенную горячую воду молитвой

Священник из Костромы предложил вернуть отключенную горячую воду молитвой

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Священник из Костромы Антон Мичурин предложил провести молебен, чтобы вернуть отключенную три месяца назад горячую воду. О том, что в российском городе захотели решить проблему с водоснабжением с помощью молитв, сообщает издание «Подъем».

Жители некоторых районов Костромы лишились горячей воды из-за ремонта теплосетей в мае 2023 года. По словам Мичурина, прихожане часто жалуются по этому поводу. Рабочие не могли назвать даже приблизительные сроки окончания ремонта, однако несколько дней назад около подъездов появилось объявление, что воду дадут 6 сентября.

«Но после этих месяцев, сами понимаете... Молебен служить можно, но боюсь, что не о скорейшей замене труб, а скорейшей замене людей, которые должны отвечать за эти работы», – рассказал священник. Он добавил, что положение жителей может ухудшиться с наступлением осенних холодов. Особенно неудобно приходится семьям, у которых нет электрических котлов.

Власти Костромы заявили, что в городе ведутся активные работы по устранению повреждений на тепловых сетях. По их словам, в выходные 26 и 27 августа горячее водоснабжение было возобновлено в 54 многоквартирных зданиях. Однако местные жители отметили, что за лето могли использовать горячую воду не больше 10 дней, а сроки восстановления подачи ресурса постоянно переносятся.

Ранее сотрудница московской управляющей компании прочла молитву «Отче наш» в ответ на просьбу жильца устранить потоп. Она продолжала читать молитву даже после того, как недовольная обслуживанием женщина покинула офис.

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    Александра Качан
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