Названы самые популярные смартфоны

Omdia: Apple и Samsung захватили рынок смартфонов в первой половине 2023-го

Устройства Apple и Samsung заняли весь топ-10 самых популярных смартфонов первой половины 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на актуальное исследование Omdia.

Специалисты фирмы рассказали, что Apple и Samsung по сути захватили мировой рынок смартфонов — в первой десятке рейтинга оказались представлены аппараты только этих двух брендов. Лидером рынка назвали флагман Apple iPhone 14 Pro Max, который разошелся тиражом 26,5 миллионов экземпляров.

На второй и третьей позиции оказались iPhone 14 Pro и iPhone 14 соответственно. Ниже расположились iPhone 13, Samsung Galaxy A14, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G и iPhone 11.

Аналитики Omdia отметили, что самым успешным флагманом на базе Android оказался Samsung Galaxy S23 Ultra. Корейской компании удалось поставить на рынок 9,6 миллиона устройств. В свою очередь, Samsung Galaxy A14, A34 и A54 были признаны самыми востребованными недорогими телефонами. «Samsung неплохо себя чувствует на мировом рынке Android и крепко контролирует бюджетный сегмент, где Apple не присутствует», — подытожили авторы отчета.

В середине августа аналитики Display Supply Chain Consultants заявили, что базовый iPhone 14 вышел в лидеры по продажам среди всех смартфонов, имеющих экран OLED или AMOLED. В топ-3 также попали iPhone 13 и iPhone 14 Pro Max.