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20:41, 30 августа 2023Ценности

Медсестра начала убирать чужие дома с голой грудью и разбогатела

Фото: @bougie.boss.cleaning

Медсестра Эмбер Пейдж из Массачусетса, США, начала убирать чужие дома с голой грудью и разбогатела. Интервью с ней публикует Daily Star.

23-летняя девушка рассказала, что идея дополнительного заработка пришла к ней во время пандемии коронавируса. Впоследствии она решила оказывать клининговые услуги, появляясь в квартирах клиентов топлес. При этом специалистка, основавшая компанию Bougie Boss, подчеркнула, что не вступает с ними в физический контакт.

По словам американки, она посвящает данной работе один-два дня в неделю, за которые выполняет четыре-шесть заказов. Медработница указала, что получает 199 долларов в час. Кроме того, клиенты награждают ее щедрыми чаевыми и преподносят подарки. «Люди дарят мне майки с символикой футбольных команд, также есть женщина, которая вяжет мне одеяло крючком, чему я очень рада», — заявила собеседница издания.

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Пейдж отметила, что боялась осуждения близких, однако родственники и возлюбленный поддержали ее. Известно, что ее избранник также трудится медбратом.

В июне сообщалось, что жительница Великобритании Рианнон (фамилия неизвестна) разбогатела на работе уборщицей в нижнем белье и поделилась опытом. 32-летняя женщина рассказала, что устроилась в клининговую компанию Naked Cleaning Company, в которой сотрудники выполняют свои обязанности в откровенном виде. По ее словам, за десять часов работы в этой компании она получает столько же, сколько за неделю в офисе, где она также трудится.

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    Карина Черных
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