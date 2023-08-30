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13:05, 30 августа 2023Россия

Кремль заявил о продолжении СВО для искоренения угрозы от Украины

Песков заявил, что Россия продолжит СВО для искоренения угрозы от Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Кугеукы

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), чтобы искоренить угрозу от Украины. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в стране, его слова приводит ТАСС.

«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — пояснил представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что на данный момент военные эксперты работают над выяснением маршрутов беспилотников для принятия соответствующих мер по недопущению подобных атак в будущем.

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В ночь 30 августа украинские беспилотники атаковали семь российских регионов. Под ударом оказались Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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