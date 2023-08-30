Кремль заявил о продолжении СВО для искоренения угрозы от Украины

Песков заявил, что Россия продолжит СВО для искоренения угрозы от Украины

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), чтобы искоренить угрозу от Украины. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в стране, его слова приводит ТАСС.

«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — пояснил представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что на данный момент военные эксперты работают над выяснением маршрутов беспилотников для принятия соответствующих мер по недопущению подобных атак в будущем.

В ночь 30 августа украинские беспилотники атаковали семь российских регионов. Под ударом оказались Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.