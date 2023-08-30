Темпы роста крупнейшей экономики мира замедлились

Минторг США: темпы роста ВВП снизились до 2,1 % по итогам второго квартала

В апреле-июне темпы роста реального (без учета инфляции) ВВП США, согласно обновленной оценке аналитиков Бюро экономического анализа (BEA), составили 2,1 процента в годовом выражении. Предыдущий прогноз, сделанный экспертами из структуры министерства торговли в июле, подразумевал увеличение на 2,4 процента.

В ведомстве связали понижение оценки темпов роста крупнейшей экономики мира с рядом факторов. Среди ключевых оказались общий спад инвестиций в товарно-материальные запасы, а также увеличение расходов бизнеса на закупки оборудования и продуктов интеллектуальной собственности. Кроме того, во второй квартале эксперты BEA зафиксировали наращивание затрат органов власти и потребительских расходов.

Несмотря на снижение темпов роста ВВП США, аналитики, опрошенные Reuters, отказались считать этот фактор предпосылкой для вступления страны в рецессию во второй половине 2023 года. На относительное оживление экономики, в частности, указывает тот факт, что по итогам июля в стране зафиксировали рост потребительских расходов в розничном секторе, а местный рынок труда продолжал демонстрировать устойчивость, заключили эксперты.

В конце июля аналитики BEA предварительно сообщили, что во втором квартале реальный ВВП США сократился на 0,9 процента в годовом выражении. Динамика оказалась более оптимистичной в сравнении с первыми тремя месяцами, по итогам которых спад составил 1,6 процента. Bloomberg тогда предупреждало о росте рисков вступления страны в полноценную рецессию, поскольку высокая инфляция привела к значительному снижению потребительских расходов.