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13:05, 30 августа 2023Экономика

Россиянам объяснили нюансы увольнения за пьянство

Юрист Бабич: решение Верховного суда увольнять за пьянство не станет прецедентом

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Решение Верховного суда увольнять работников за алкогольное опьянение без прохождения медицинского освидетельствования не станет прецедентом. О нюансах увольнения за пьянство рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич, его слова приводит НСН.

По мнению Бабича, подобная практика не получит распространения — ранее сотрудника, отказавшегося от медосвидетельствования, можно было уволить по другой статье. Своим решением Верховный суд показал, что нижестоящие органы смогут устанавливать дополнительные обстоятельства, которые могли помешать проведению освидетельствования, или иные факты, доказывающие, что работник был пьян.

«Если работодатель не предлагал пройти освидетельствование, как еще можно доказать факт употребления алкоголя? Наличие шаткой походки может быть основанием отправки на освидетельствование, но она может быть признаком и повышенного давления или предынсультного состояния. <...> Могут быть видеозаписи, на которых видно, что сотрудники выпивают, или анализы того, что они употребляли. Отказываться от освидетельствования странно, тем более, если человек знает, что он трезв», — отметил эксперт.

Ранее Верховный суд признал законным увольнение сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, без прохождения медицинского освидетельствования. Для этого необходимо подтвердить состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения «иными представленными доказательствами», отметили в решении суда.

Поводом для разбирательства стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь». Он оказался не в состоянии написать объяснительную и заявил в составленном акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!» После этого он отказался оплачивать медосвидетельствование. В суде сотрудник заявил об отсутствии доказательств у руководства о том, что запись в акте он сделал под давлением. Помимо требований вернуть работу и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, он захотел компенсации морального вреда, так как «сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу».

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    Вячеслав Агапов
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