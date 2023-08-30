В России установят минимальные цены на вейпы

С 1 сентября в России вступит в силу требование о минимальной цене на вейпы

С 1 сентября в России будут установлены минимальные цены на вейпы и жидкости для таких устройств. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 апреля.

«Никотинсодержащая продукция не может продаваться ниже минимальной цены на никотинсодержащую продукцию», — сказано в документе. При этом порог цены на такие товары будет определяться правительством страны.

Также кабмин вправе определить перечень веществ и добавок, которые делают жидкости для вейпов более привлекательными для потребителя и усиливают никотиновую зависимость. Продукция, содержащая в своем составе вещества из перечня, не будет допущена в продажу.

Министерство здравоохранения уже начало подготовку списка таких ароматизаторов. Согласно проекту постановления правительства, продажи вейпов с ними будут ограничены с 1 марта 2024 года. Под запрет попадет продажа электронных сигарет с фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками. Кроме того, продавцы не смогут реализовывать электронные вейпы, содержащие солевой никотин.

Ранее сообщалось, что крупные российские продуктовые ретейлеры рассматривают вопрос большей автоматизации касс самообслуживания (КСО) с помощью биометрии. Компании направили запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные покупателей для подтверждения возраста при приобретении алкоголя и табака через КСО. По закону такая возможность у торговых сетей есть, закон «О единой биометрической системе» вступил в силу с 1 июня 2023 года.