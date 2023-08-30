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20:40, 30 августа 2023Экономика

Раскрыт рост реальных зарплат россиян

Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян в июне на 10,5% год к году

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Реальные зарплаты россиян в июне увеличились на 10,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с предыдущим месяцем — маем — зарплаты выросли на 4,8 процента. За первую половину 2023 года показатель увеличился на 6,8 процента в годовом выражении. Реальная заработная плата характеризует покупательскую способность населения — под ней понимается объем товаров и услуг, которые человек может купить на свою номинальную зарплату.

Средняя номинальная зарплата россиян в июне достигла 76 604 рубля, прибавив 14,1 процента в годовом выражении. За первые шесть месяцев года номинальные зарплаты выросли на 12,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом рубль с начала года ослаб более чем на 30 процентов. По итогам торгов на Мосбирже 30 августа доллар стоил 96,2 рубля, евро — 105,3 рубля.

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    Софья Ермакова
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