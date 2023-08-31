Лавров предложил главе МИД Турции обсудить вопросы к встрече Путина и Эрдогана

Глава МИД России Сергей Лавров предложил своему турецкому коллеге Хакану Фидану обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на предстоящей встрече глав государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение», — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров и Фидан на предстоящих переговорах с 31 августа по 1 сентября обсудят зерновую сделку. Она добавила, что если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может.