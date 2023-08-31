Глава МИД Турции анонсировал встречу с Шойгу 1 сентября

Глава МИД Турции Фидан встретится с министром обороны России Шойгу 1 сентября

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу 1 сентября. Встречу турецкий дипломат анонсировал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня у меня состоялись переговоры с Сергеем Лавровым, я благодарю моего коллегу за гостеприимство. Завтра я встречусь с главой Минобороны России Сергеем Шойгу», — заявил он.