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17:40, 31 августа 2023Мир

Глава МИД Турции анонсировал встречу с Шойгу 1 сентября

Глава МИД Турции Фидан встретится с министром обороны России Шойгу 1 сентября

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу 1 сентября. Встречу турецкий дипломат анонсировал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня у меня состоялись переговоры с Сергеем Лавровым, я благодарю моего коллегу за гостеприимство. Завтра я встречусь с главой Минобороны России Сергеем Шойгу», — заявил он.

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    Семен Александров
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