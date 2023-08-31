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17:40, 31 августа 2023Мир

Глава МИД Турции раскрыл место встречи Эрдогана и Путина

Глава МИД Турции Фидан: Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в скором времени встретятся в Сочи для проведения переговоров. Место встречи политиков на совместной пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым раскрыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Скоро наши лидеры встретятся в Сочи, где обсудят актуальные вопросы повестки дня», — сказал дипломат.

Ранее Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на предстоящей встрече Путина и Эрдогана.

«Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение», — заявил дипломат.

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    Виктория Кондратьева
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