Австралия продлила действие антироссийских санкций на неопределенный срок

Австралия продлила действие антироссийских санкций на неопределенный срок, под ограничения попали глава Чечни Рамзан Кадыров, директор ФСБ РФ Александр Бортников и ряд российских компаний. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Австралии сообщило ТАСС.

Австралия ввела санкции в 2014 году после присоединения Крыма. Под ограничения попали более 100 россиян, а также компании из Донецкой и Луганской Народных Республик, «Концерн ВКО "Алмаз-Антей», некоторые крымские предприятия.

Санкции предусматривают ограничения экспорта вооружений, блокировку доступа государственных российских банков к австралийским рынкам, а также запрет экспорта товаров и услуг, предназначенных для разведки и добычи нефти в России.

Ранее Австралия объявила о введении новых санкций в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии. Под ограничения попали компании оборонного, технологического и энергетического секторов, а также предприятия, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России».