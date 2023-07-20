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06:56, 20 июля 2023Мир

Австралия объявила о новых санкциях против России

Австралия объявила о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и 35 организаций
СюжетСанкции против России:
Пенни Вонг

Пенни Вонг. Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, сообщает ТАСС.

По ее словам, под санкции попали 35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов, а также предприятия, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России». Среди них — компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, и организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.

«Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину», — подчеркнула Вонг.

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Кроме того, санкции введены против первого вице-премьера России Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрий Чернышенко, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также генерального директора концерна «Калашников» Владимира Лепина и генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.

29 июня Австралия в очередной раз продлила действие антироссийских санкций, в список вошли более 50 россиян. Под ограничения попали среди прочих спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, член этого комитета Елена Мизулина, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В середине мая Австралия добавила 21 организацию и троих граждан России в обновленный список санкций. В ответ на это МИД России 21 июня объявил о расширении санкций против Австралии, добавив в черные списки 48 человек. Под санкции попали журналисты, муниципальные депутаты и подрядчики ВПК, «формирующие антироссийскую повестку дня».

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    Марина Совина
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