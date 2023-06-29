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09:05, 29 июня 2023Мир

Австралия продлила действие антироссийских санкций

МВД Австралии сообщило о продлении действия антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Австралия в очередной раз продлила действие антироссийских санкций, в список вошли более 50 россиян. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Под ограничения попали, среди прочих, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, член этого комитета Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

Помимо прочего, продлены ограничения против российских граждан и предприятий, наложенные в 2017 году.

Ранее в июне правительство Австралии приняло специальный закон, позволяющий аннулировать договор аренды участка под новое посольство России вблизи здания австралийского парламента. Премьер страны Энтони Альбанезе пообещал действовать быстро.

В середине мая Австралия добавила 21 организацию и троих граждан России в обновленный список санкций. В ответ на это МИД России 21 июня объявил о расширении санкций против Австралии, добавив в черные списки 48 человек. Под санкции попали журналисты, муниципальные депутаты и подрядчики ВПК, «формирующие антироссийскую повестку дня».

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    Алина Гончарова
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