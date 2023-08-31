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07:01, 31 августа 2023Среда обитания

В России предложили изменить правила продажи автомобилей

«Известия»: НАС предложил изменить правила продажи автомобилей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

Уточняется, что по правилам, у нового владельца есть десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные продавцы пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а после перепродают авто, не ставя его на учет и не платя налоги. Тогда штрафы ГИБДД и налоги приходят на предыдущего собственника.

Ранее стало известно, что в июле суммарные затраты россиян на покупку новых автомобилей составили почти 273 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем за последние два года.

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    Юлия Мискевич
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