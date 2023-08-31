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10:25, 31 августа 2023Бывший СССР

Посольство Азербайджана в Ливане забросали бутылками со взрывателями

МИД Азербайджана: посольство страны в Ливане забросали бутылками со взрывателями

Фото: Sam Tarling / Getty Images

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило, что посольство страны в Ливане забросали бутылками с красками, снабженными взрывателем, передает ТАСС.

«Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями», — сообщили в ведомстве.

Азербайджанский МИД уточнил, что никто из сотрудников посольства не пострадал. Приехавшая на место происшествия полиция не успела задержать нападавших. Также отмечается, что Баку направил в МИД Ливана ноту, ведется расследование, а охрана посольства усилена.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку в этом году, но при условии, что начнется диалог между Баку и Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

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    Алевтина Запольская
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