NYT: Киев стремится получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США

Киев пытается получить как можно больше истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе. На Украине понимают, что в ближайшее время может быть пересмотрено решение о поставках самолетов, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.

«Зеленский, похоже, стремится добиться поставок как можно большего количества F-16 перед выборами в Европе и США», — говорится в статье.

По мнению источника издания, череда заявлений Владимира Зеленского о получении в будущем истребителей, скорее всего, направлена на закрепление обязательства партнеров в случае, если неудачное контрнаступление повлияет на настроения политиков.

Ранее американские СМИ написали, что киевские власти оказались сбиты с толку из-за задержек в поставках американских истребителей F-16 на Украину.

По мнению обозревателей, несмотря на то что Киев считает важными для успеха контрнаступления поставки самолетов, а задержка поставок разочаровала и сбила с толку власти, Украина не решается это обсуждать публично.

Помимо этого, журналисты указали, что американские истребители F-16 не станут «серебряной пулей», поскольку на получение максимальной отдачи от этих самолетов украинским военным потребуются годы тренировок.