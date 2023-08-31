Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ тысячи БПЛА

Вице-премьер Украины Федоров: для ВСУ передали тысячу БПЛА украинской разработки

Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали более тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Отправили на фронт более тысячи беспилотников и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки», — сообщил Федоров, уточнив, что речь идет о FPV-дронах и беспилотниках Mavic и Matrice.

Кроме того, министр рассказал о передаче 25 боевых турелей «Сабля» с дистанционным управлением. Он объяснил, что эта система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место.

Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США передали Украине более 3 миллионов ракет, реактивных снарядов, минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года. По ее словам, объем американской военной помощи Киеву превышает 43 миллиарда долларов.

