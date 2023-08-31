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12:33, 31 августа 2023Мир

Британское правительство приняло отставку Уоллеса

Премьер Британии Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Anna Gordon / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку экс-министра обороны королевства Бена Уоллеса. Об этом сообщает сайт английского правительства.

В ответе на заявление об отставке Сунак сообщил, что понимает желание Уоллеса оставить пост министра обороны.

«Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением», — сказано в письме премьер-министра.

Уоллес занимал пост главы военного ведомства королевства с 2019 года. Утром 31 августа стало известно об его уходе в отставку. Пост министра обороны занял занимавший пост министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

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    Александр Слабиев
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