Британское правительство приняло отставку Уоллеса

Премьер Британии Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку экс-министра обороны королевства Бена Уоллеса. Об этом сообщает сайт английского правительства.

В ответе на заявление об отставке Сунак сообщил, что понимает желание Уоллеса оставить пост министра обороны.

«Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением», — сказано в письме премьер-министра.

Уоллес занимал пост главы военного ведомства королевства с 2019 года. Утром 31 августа стало известно об его уходе в отставку. Пост министра обороны занял занимавший пост министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.