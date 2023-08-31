В России оценили подорожание импортных машин

Autonews.ru: ввозимые в Россию по параллельному импорту машины подорожали

Большинство популярных среди россиян моделей машин, которые ввозятся в страну по параллельном импорту, за лето довольно ощутимо подорожали, выяснили журналисты Autonews.ru, сравнившие июньские и августовские минимальные цены в автосалонах.

Согласно их оценке, сильнее прочих выросла в цене Kia K9, прибавившая 800 тысяч рублей, до 11 миллионов. На 400 тысяч, до 3,2 миллиона рублей увеличилась стоимость Mazda CX-4. Чешские лифтбеки Skoda Suberb, которые, по словам дилеров, поступают небольшими партиями и «сметаются» сразу же, прибавили в цене 250 тысяч рублей, до 3,92 миллиона.

BMW X3, которую некоторые продавцы называют самой популярной моделью по параллельному импорту, подорожала на 155 тысяч рублей, до 8,675 миллиона. Выросли также цены на Hyundai Bayon (плюс 250 тысяч, до 2,5 миллиона рублей), Volkswagen Tiguan L (плюс 100 тысяч рублей, до 5,7 миллиона). При этом Audi Q3, наоборот, подешевела на 100 тысяч рублей, до 7 миллионов. Представитель торговой компании на севере Москвы объяснил это заключением контракта с заводом в Китае, который теперь поставляет эти модели.

Ранее российские автодилеры заявили о подорожании машин в диапазоне от 70 до 600 тысяч рублей, произошедшем в августе на фоне снижения курса рубля и повышения утилизационного сбора. В то же время, как ожидается, продажи новых легковых автомобилей в стране в текущем месяце впервые с 2021 года превысят отметку в 100 тысяч.