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13:06, 31 августа 2023Мир

Китай и Таиланд проведут совместные учения

Минобороны КНР: совместные учения Китая и Таиланда пройдут в Сиамском заливе

Фото: Reuters

Китай и Таиланд проведут в начале сентября совместные военно-морские учения в Сиамском заливе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передает ТАСС.

«Согласно ежегодному плану международного военного сотрудничества, китайско-таиландские совместные военно-морские учения Blue Assault — 2023 пройдут в Сиамском заливе в начале сентября», — передает представитель оборонного ведомства.

В оборонном ведомстве КНР целью учений назвали содействие практическому сотрудничеству флотов двух стран с целью обеспечения региональный безопасности. В ходе маневров военные двух стран отработают операции по спасению на море, а также выживанию в джунглях.

Ранее в Японском море с 20 по 23 июня прошли совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». Основной целью учений было укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    Максим Габриелян
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