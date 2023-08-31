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03:00, 31 августа 2023Мир

США уличили в недобросовестной конкуренции из-за уничтожения Leopard на Украине

Полковник Литовкин назвал выгодным для США уничтожение Leopard 2 на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Отправка впоследствии уничтоженных на Украине немецких танков Leopard 2 стала проявлением «недобросовестной конкуренции» со стороны США, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт пояснил, что таким образом Вашингтон продвигал на мировом рынке собственные военные технологии.

«Американцы не случайно заставили немцев отправлять свои танки на Украину: они знали, чем это закончится. (...) Это такая недобросовестная конкуренция с целью "подставить" своего конкурента на рынке вооружений. Компании Rheinmetall Krauss-Maffei, которые участвуют в создании танков Leopard, тоже очень сильно пострадали из-за того, что их созданная против России техника горит из-за российского оружия», — сказал Литовкин,

При этом специалист эксперт уточнил, что, по его мнению, Вашингтону удалось добиться поставленной цели — ухудшения репутации немецких оборонных концернов

«Немцы "подставились", так же, как они "проглотили" взрыв труб "Северного потока", так же они "проглотили" и снижение имиджа Rheinmetall», — добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, растерял свое реноме как производителя «чудо-оружия». Отмечалось, что отправку Украине танков Leopard 2 на Западе преподносили как некий переломный момент в боевых действиях, однако в итоге немецкие танки не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатления.

До этого правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Сообщалось, что танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Более того, уточнялось, что в результате боевых действий некоторые танки находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.

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    Кирилл Садовский
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