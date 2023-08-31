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14:37, 31 августа 2023Из жизни

Койот напал на женщину и поплатился жизнью

NBC Boston: женщина в США встретила агрессивного койота, когда гуляла с собакой

Фото: Unsplash

В американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс, агрессивный койот напал на женщину и гольфистов. Об этом сообщает NBC Boston.

По данным полиции, женщина встретила койота около шести часов утра, когда гуляла с собакой. В результате она получила укусы в руки и ноги. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Ожидается, что она полностью восстановится.

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Пока спасатели работали на месте происшествия, поступил звонок из гольф-клуба с сообщением о новом нападении того же койоте. Животное пыталось атаковать членов клуба. За агрессию койот поплатился жизнью. Его проверят на бешенство.

Ранее сообщалось, что овчарка с фермы Джона Вирвиллера в Джорджии, США, в одиночку расправилась с восемью койотами, спасла отару овец и стадо коз. Для пса собрали деньги, его реабилитацией занимаются ветеринары организации.

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    Алиса Дмитриева
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