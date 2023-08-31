Блогерша раскрыла способ избежать пятен пота на одежде

Блогерша Мэри (фамилия неизвестна) раскрыла способ, который помогает избежать пятен пота на одежде. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более полумиллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @madamesweat рассказала, что главной причиной появления желтых пятен на вещах является содержание алюминия в антиперспиранте. В связи с этим юзерша посоветовала использовать исключительно натуральные дезодоранты. Она пояснила, что в их состав входят щадящие порошки, которые не остаются на ткани и помогают предотвратить упомянутую проблему.

При этом, в случае если на одежде уже имеются загрязнения от косметических изделий, юзерша рекомендовала сразу застирывать ее. По словам женщины, чем быстрее замочить вещь, тем проще ее будет очистить.

В мае другая блогерша показала способ носить кроссовки без носков и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как помещает внутрь кроссовок французской марки Lacoste гигиенические женские прокладки и прикрывает ими стельки.