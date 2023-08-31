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11:10, 31 августа 2023Путешествия

Мощный пожар на горнолыжном курорте России попал на видео

Shot: площадь лесного пожара в Домбае достигла пяти гектаров

На российском горнолыжном курорте Домбай загорелся лес. Видео мощного пожара попало в распоряжение Telegram-канала Shot.

Площадь возгорания утром 31 августа достигла пяти гектаров. Спасатели борются с огнем и пытаются ограничить его распространение. На опубликованных кадрах видно, что дорога в поселок на Кавказе и ближайшие склоны затянуты дымом.

Ранее лесной пожар, площадь которого достигла 30 гектаров, вспыхнул в Геленджике. К его тушению подключили два вертолета, 400 специалистов и 70 единиц техники.

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    Мария Борисова
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