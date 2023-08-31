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17:09, 31 августа 2023Экономика

Путин на совещании успокоил Силуанова

Путин успокоил Силуанова на совещании по развитию Красноярского края

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин успокоил министра финансов Антона Силуанова в начале совещания по развитию Красноярского края. Видео опубликовано в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

«Раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», — сказал глава государства.

В октябре 2020 года сообщалось, что Красноярском крае началось строительство Высокогорского моста — самого северного моста через Енисей.

О завершении строительства объявили 31 августа 2023 года, Путин принял участие в церемонии открытия по видео-конференц-связи. Как сообщает ТАСС, возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае.

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    Варвара Кошечкина
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