Путин на совещании успокоил Силуанова

Путин успокоил Силуанова на совещании по развитию Красноярского края

Президент России Владимир Путин успокоил министра финансов Антона Силуанова в начале совещания по развитию Красноярского края. Видео опубликовано в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

«Раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», — сказал глава государства.

В октябре 2020 года сообщалось, что Красноярском крае началось строительство Высокогорского моста — самого северного моста через Енисей.

О завершении строительства объявили 31 августа 2023 года, Путин принял участие в церемонии открытия по видео-конференц-связи. Как сообщает ТАСС, возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае.