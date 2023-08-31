В Евросоюзе заявили об отсутствии альтернатив «плану Зеленского»

Боррель: Евросоюз не рассматривает иные предложения, кроме «плана Зеленского»

Евросоюз не видит альтернатив «плану Зеленского» относительно урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, сценарий разрешения кризиса, которого придерживается украинский лидер, является единственным обсуждаемым на мировой арене сценарием урегулирования конфликта.

«Есть другие планы — от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты», — подчеркнул Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания неформальной встречи глав МИД стран ЕС в испанском Толедо.

Ранее в Германии разоблачили «план Зеленского»: колумнист из Германии Райнхард Лаутербах отметил, что Украина не сможет «воевать долго», так же как Израиль, поскольку не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства.