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03:52, 31 августа 2023Интернет и СМИ

В Германии разоблачили план Зеленского

Автор Junge Welt Лаутербах: Украина не сможет «воевать долго» по примеру Израиля
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина не сможет «воевать долго», как Израиль, поскольку не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства. План Киева разоблачил колумнист из Германии Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt.

Как указал автор, президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает возможность мирных соглашений в ближайшей перспективе, о чем свидетельствует его недавнее заявление. По словам Лаутербаха, тот обрисовал украинцам «перспективу "воевать вечно" – по примеру Израиля».

Колумнист предположил, что США рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности для Украины как раз по примеру Израиля: «оружие, деньги и политическая поддержка — пожалуйста, но никакого членства в НАТО». Он объяснил это тем, что членство Украины в альянсе обязывало бы США отправлять своих солдат в бой.

«Так что же: Украина – новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя», — заключил Лаутербах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что страна готова воевать долго, как с примером Израиля, если не будет терять людей. Он также сказал, что Украина рассчитывает получить от США гарантии безопасности по модели Израиля.

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    Марина Совина
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