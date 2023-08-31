На реконструкцию фабрики Алафузова в Казани направят миллиарды рублей

На реконструкцию фабрики Алафузова в Казани направят 10 миллиардов рублей

На реконструкцию фабрики Алафузова, расположенной в Казани, направят 10 миллиардов рублей. Средства на эти цели выделит строительная компания Андрея Белякова, пишет KP.RU.

Известно, что объект находится на улице Гладилова. Площадь фабрики составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Там планируют провести полную реконструкцию под жилье и общественные пространства. В течение года подготовят проект и пройдут согласование межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

Ранее объект принадлежал инвестиционной группе компании ASG Алексею Семину. Теперь здание принадлежит Андрею Белякову.

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