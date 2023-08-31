Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:36, 31 августа 2023Моя страна

На реконструкцию фабрики Алафузова в Казани направят миллиарды рублей

На реконструкцию фабрики Алафузова в Казани направят 10 миллиардов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На реконструкцию фабрики Алафузова, расположенной в Казани, направят 10 миллиардов рублей. Средства на эти цели выделит строительная компания Андрея Белякова, пишет KP.RU.

Известно, что объект находится на улице Гладилова. Площадь фабрики составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Там планируют провести полную реконструкцию под жилье и общественные пространства. В течение года подготовят проект и пройдут согласование межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

Ранее объект принадлежал инвестиционной группе компании ASG Алексею Семину. Теперь здание принадлежит Андрею Белякову.

В августе в Омске три дома внесли в реестр культурного наследия народов Российской Федерации. Два из них — строения начала XX века: «Жилой дом купца С.М. Свекрова», расположенный на улице Булатова, 104 и Жилой дом «А.В. Арефьева» на улице Гусарова, 47.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ окружить Работино

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости