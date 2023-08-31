Ловлю плотоядных песчаных червей сняли на видео

Daily Record: ловлю австралийских песчаных червей сняли на видео

Житель Австралии снял на видео, как ловит плотоядных песчаных червей на пляже. На ролик обратило внимание Daily Record.

Пользователь YouTube под ником Tightlinez выложил на своей странице видео, на котором ловит при помощи куска рыбы трех странных существ. Австралиец подносит приманку к песку, и через некоторое время ее хватает червь с множеством отростков у головы. Затем автор видео вытягивает длинное животное из песка пинцетом и показывает на камеру.

Daily Record поясняет, что в ролике запечатлены черви рода Australonuphis, которых также называют австралийскими пляжными червями. Они относятся к кольчатым червям, могут вырастать до трех метров. Их тело поделено на сотни сегментов. Также у червей этого вида очень острые зубы. Они обитают в песке на побережьях австралийских штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. По данным Рыболовной ассоциации Австралии, на континенте живут миллионы таких червей. Местные рыболовы считают их хорошей наживкой.

Подписчики Tightlinez пришли в ужас, узнав, что под песком на пляже живут настолько странные и страшные существа. «Я и так собирался держаться подальше от Австралии, но теперь я хочу жить на планете, где ее нет совсем», — пошутил один из них. «Ладно, больше никогда не буду ходить по пляжу босиком, спасибо!» — заявил другой.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел «существо из фильмов ужасов» во время рыбалки. Странное продолговатое животное с круглым ртом, усеянным множеством острых зубов, обнаружил британец Крейг Эванс на западе Уэльса.