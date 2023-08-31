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17:50, 31 августа 2023Забота о себе

Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

Фото: IMAGO / Steve Vas / Globallookpress.com

27-летняя британская актриса Флоренс Пью рассказала, что смирилась с недостатками собственного тела. Об этом она поговорила с изданием Elle.

По словам звезды фильма «Оппенгеймер», она больше не стесняется, что у нее целлюлит и складки между подмышкой и грудью. «Я лучше покажу все, как есть. Думаю, страшнее всего для меня обстоятельства, заставляющие людей расстраиваться из-за того, что я показала чересчур много», — призналась она.

Актриса вспомнила, как ее раскритиковали из-за прозрачного платья Valentino, в котором она появилась на публике летом 2022 года. «Сквозь ткань было видно соски, и это всех возмутило. Свобода — вот что их пугает. И еще тот факт, что я спокойна и счастлива», — заявила она.

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Актриса считает, что критика того, как выглядит тело, всегда была инструментом сдерживания женщин. «Думаю, мы на пороге перемен, когда многие понимают, что им плевать. Увы, нас так пугают тела, что кто-то не может просто посмотреть в несексуализированном ключе на два моих маленьких милых соска под тканью. Надо напоминать всем, что женские тела нужны не для одной только цели», — заключила она.

Ранее Пью рассказала, что пережила серьезное пищевое отравление на музыкальном фестивале. Что стало причиной отравления, актриса не уточнила.

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    Александра Лисица
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