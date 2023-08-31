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09:17, 31 августа 2023Спорт

В сборной России объяснили вызов в команду 49 футболистов

Тренер Кафанов заявил, что из 49 игроков сборной России составят две команды
Виталий Кафанов

Виталий Кафанов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объснил, почему вызов в команду получили 49 футболистов. Об этом сообщает «Чемпионат».

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов. Он не уточнил, кто из игроков в состав какой команды попадет.

Состав сборной России на сентябрьский сбор был опубликован 30 августа. Команда будет тренироваться с 4 по 12 сентября в Новогорске.

В сентябре сборная России должна провести товарищеский матч против команды Катара. Встреча пройдет в Дохе 12 сентября. О других соперниках будет объявлено позже.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Алексей Гусев
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