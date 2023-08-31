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11:29, 31 августа 2023Россия

Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

Зампред Совбеза России Медведев: вектор распада Украины виден отчетливо

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Демографические показатели свидетельствуют о том, что Украину в будущем ждет распад. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram в сообщении с заголовком «Задача на вычитание».

Зампред Совбеза привел статистические данные, согласно которым с 2021 по 2022 год число жителей Украины уменьшилось с 48,5 миллиона человек до «37 миллионов с небольшим, и половина лишь на бумаге». После вычитания населения утраченных Киевом территорий показатели становятся «совсем грустными», продолжил он.

С таким оттоком населения в Украина скоро не сможет ни обслуживать себя, ни вести боевые действия, отметил Медведев. «Вектор распада виден отчетливо», — резюмировал он.

Ранее Медведев порассуждал о «войне до последнего украинца». По его мнению, такой подход устраивает Запад, поскольку продолжение боевых действий дает возможность получить прибыть западным компаниям.

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    Алан Босиков
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