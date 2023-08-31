Стая гиен отбила сородича у огромного льва

Latest Sightings: гиены в ЮАР спасли пойманного львом сородича

Стая гиен в ЮАР отбила у льва сородича, которого тот поймал. На видео, снятое очевидцами, обратил внимание портал Latest Sightings.

Во время сафари австралийки Марго и Мэдди Лоу проезжали место, где накануне львы расправились со своей добычей. К тому времени хищники ушли, а остатки их ужина доедали гиены.

Неожиданно гиены перестали есть и насторожились. Вскоре на месте событий появился огромный лев. Гиены бросились врассыпную, но убежать успели не все. Одну из них хищнику все же удалось поймать.

Ситуация казалась безнадежной, но внезапно стая гиен пришла на помощь к сородичу. Они начали кусать и дергать льва за задние лапы и спину.

Сначала лев пытался их игнорировать, но в итоге развернулся и столкнулся с ними нос к носу. Пойманная гиена воспользовалась тем, что он отвлекся, и освободилась.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР гиена отбила антилопу импалу у поймавшего ее леопарда на глазах у туристов. Леопард попытался еще раз приблизиться к гиене, но та снова прогнала его.

