Пятеро детей попали в больницу после ДТП в российском регионе

Пятеро детей попали в больницу после ДТП в Иркутской области

Пятеро детей попали в больницу после ДТП в Нижнеилимском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в российском регионе.

Авария произошла в ночь на четверг, 31 августа, недалеко от поселка Видим. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Harrier.

В результате пятеро детей были доставлены в больницу города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь потребовалась еще четверым взрослым.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

29 августа сообщалось, что водитель Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком на Волгоградском проспекте в Москве. Пострадала женщина и ее семилетний сын. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

До этого в подмосковном Ступино тягач сорвался с моста на трассе М-4, рухнул и спровоцировал огненное ДТП. В результате 42-летний водитель вездехода и 40-летний владелец «ГАЗели» были доставлены в больницу.