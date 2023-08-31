Российские средства ПВО перехватили авиабомбы JDAM и американские ракеты HARM

Минобороны заявило о перехвате двух авиабомб JDAM и двух американских ракет HARM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне проведения спецоперации два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM, а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки система ПВО уничтожила 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая Ту-141 «Стриж», возле Ковалевки и Голикова Луганской народно республики, Соледара и Благодатного Донецкой народной республики, Мирного, Новоукраинки и Токмака Запорожской области, а также в районе Обрывка Херсонской области.

Авиабомбы JDAM оборудованы аэродинамическим комплектом с наведением по системе GPS массой от 230 до 960 килограммов и дальностью применения от 40 километров. Впервые о перехвате этого снаряда Минобороны сообщило 3 мая.

Как рассказал «Ленте.ру» полковник запаса Андрей Кошкин, особенность JDAM заключается в дальности ее действия, а также в высоте, на которой она может быть использована. По его мнению, применение этих бомб Киевом может быть сопряжено с рядом сложностей из-за отсутствия необходимого оборудования.

