Назван вероятный представитель Китая на саммите G20 в Индии

Reuters: вместо Си Цзиньпина КНР на саммите G20 в Индии представит Ли Цян

Вместо китайского лидера Си Цзиньпина Пекин на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии может представить премьер Госсовета Ли Цян. Вероятную кандидатуру назвали Reuters осведомленные источники.

Уточняется, что агентству данную информацию раскрыли два индийских чиновника, дипломат из КНР и чиновник, работающий в правительстве другого государства G20.

Представители МИД Индии и Китая пока не прокомментировали сообщение.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20.

Также стало известно, что на мероприятие не поедет президент России Владимир Путин. По его поручению российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

