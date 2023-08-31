В России запустили масштабный конкурс для школьников

«ВКонтакте» и «Сменка» запускают конкурс для школьников

«ВКонтакте» и социальное движение в сфере образования «Сменка» запускают конкурс для школьников, победители которого получат бесплатный ремонт актового зала. На открытие творческой студии в школу приедет известная российская певица и блогер Юлия Гаврилина, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала учащиеся должны выполнить творческое задание — записать видео длительностью до пяти минут. В нем можно продемонстрировать танец, прочитать стихотворение, спеть песню, рассказать о рисунке. Также можно предоставить на конкурс веб-сериал, музыкальный клип и короткий метр. Творческие работы нужно опубликовать в специальном сервисе «ВКонтакте», а потом поделиться ими в своем профиле в соцсети. Прием заявок начнется 1 сентября и продлится до 1 октября.

Самые активные участники пройдут во второй этап, где у них возьмут интервью эксперты «Сменки». По его итогам определится победитель — лидирующая школа получит бесплатный ремонт и попадет в шоу движения.

«Школьники всегда были самыми продвинутыми пользователями новых технологий. Мы считаем, что детям нужно давать максимум инструментов для развития и раскрытия талантов в уже привычном цифровом формате. С помощью конкурса мы хотим создать современное и технологичное пространство для самовыражения в одной из российских школ: объединить продвинутые технологии VK с живыми эмоциями, доступными офлайн», — рассказала о задумке вице-президент по маркетингу VK Инна Походня.

Ранее сообщалось, что VK поздравит школьников и студентов с Днем знаний и запустит образовательные и развлекательные инициативы, приуроченные к началу учебного года. Учащихся ждут подписка от VK Education, пространства и зоны VK в вузах, акция «День знаний со Сферумом» c участием популярных блогеров в школьных линейках, комиксы в «Одноклассниках», шоу на платформе VK Видео и другое.

