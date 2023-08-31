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15:04, 31 августа 2023Моя страна

В Курске решили провести конкурс на лучшую пьесу о городе

Курский драмтеатр имени А.С. Пушкина объявил конкурс на пьесу о родном городе

Фото: Клеткин Максим Евгеньевич / Wikimedia

Курский драмтеатр имени А.С. Пушкина объявил конкурс на лучшую пьесу о родном городе, пообещав представить лучшую работу в виде аудиоспектакля-променада. Об условиях конкурса подробно сообщается в посте, опубликованном пресс-службой культурного учреждения «ВКонтакте».

«Мы хотим вашими глазами взглянуть на наш любимый город! Какой он для вас? Современный и динамичный, уютный и тихий, дождливый или залитый солнцем?» — обратились к жителям города сотрудники музея, приглашая их принять участие в конкурсе.

В посте указывается, что все желающие смогут прислать свои работы до 25 декабря 2023 года. Лучшую историю озвучат артисты театра.

Ранее сообщалось, что в российском городе установят посвященные произведениям Тургенева арт-объекты. Отмечалось, что новые конструкции разместят на территориях, которые напрямую связаны с именем писателя.

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    Варвара Кошечкина
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