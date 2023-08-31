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22:30, 31 августа 2023Мир

Корабль под флагом Ирана подал сигнал бедствия в Красном море

Al Arabiya: корабль под флагом Ирана подал сигнал бедствия в Красном море

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Корабль под флагом Ирана в Красном море запросил помощи у Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Экипаж обратился к Саудовской Аравии в связи с травмой одного из членов экипажа. По данным журналистов, он получил ранение. Как уточнил телеканал, судно подало сигнал бедствия, который зафиксировали специалисты.

В июне 2021 года крупнейший военный корабль иранского ВМФ затонул в Оманском заливе после того, как загорелся при невыясненных обстоятельствах. Судно ушло под воду недалеко от иранского порта Джаск. Всей команде удалось сойти с борта невредимыми.

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    Марина Совина
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