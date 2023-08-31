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14:48, 31 августа 2023Мир

В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

Бюст южнокорейского генерала из военной академии уберут из-за членства в ВКП(б)

Фото: @newsis.com

Военная академия Республики Корея вынесет бюст южнокорейского генерала Хон Бом До из-за его связей с СССР. В частности, одному из лидеров сопротивления японскому колониальному режиму инкриминируют членство во Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б)). Об этом сообщает агентство Ренхап.

«Принимая во внимание идентичность академии и проявляя уважение к Хон Бом До как к борцу за независимость, было принято решение, что бюст генерала будет перенесен в подходящее место за ее пределами, где его заслуги как борца за независимость не будут преданы забвению», — сообщили в академии.

Решение о переносе было принято после заявления Министерства национальной обороны страны о «неуместности» нахождения бюста генерала с «коммунистическим прошлым».

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Командующий Армией независимости Кореи Хом Бом До был одним из ведущих лидеров антияпонского сопротивления на Корейском полуострове. В 1921 году он бежал к большевикам на Дальний Восток, а в 1927 году вступил в ВКП(б). Генерал остался в Советском Союзе, где и прожил оставшуюся жизнь.

Ранее президент США Джо Байден придумал способ примирить Японию и Южную Корею, проведя встречу с союзниками в Кэмп-Дэвиде. Проведение встречи в историческом месте нацелено на преодоление японо-корейских противоречий, уходящих в историю.

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    Максим Габриелян
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