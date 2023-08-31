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03:37, 31 августа 2023Россия

Жители российского региона получили штраф за спаивание кошки алкоголем

Жители Архангельской области получили штраф за спаивание кошки алкоголем

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жители Архангельской области напоили алкоголем кошку и сняли издевательства на камеру. Об этом сообщили в областной инспекции по ветеринарному надзору.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Савинский Плесецкого района в июле. Тогда же в сети появилось видео, на котором несколько человек издевались над рыжей кошкой. Среди низ был несовершеннолетний. Компания насильно влила животному в пасть алкогольный напиток.

Полиция провела проверку. 29 августа инспекторы оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого участника, за исключением подростка — в его отношении вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Ранее полиция в Москве поймала молодого человека, который издевался над кошками, снимая процесс на видео. Правоохранители оперативно вычислили подозреваемого и спасли животных.

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    Юлия Мискевич
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