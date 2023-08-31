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22:27, 31 августа 2023Мир

В Британии заявили о возмущении украинских военных инструкторами НАТО

Экс-агент MI6 Крук: ВСУ возмущены советами НАТО бросаться на укрепрайоны РФ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возмущены советами инструкторов и генералов НАТО, которое призывают их в лоб бросаться на укрепленные районы российской армии. Об этом заявил экс-агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц», — подчеркнул эксперт.

Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны на него давят ультранационалисты, которые требуют воевать до победного конца и не идти на переговоры, с другой — военнослужащие, несущие масштабные потери из-за тактических решений НАТО.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ важно уничтожить транзитный коридор через Крым и взять полуостров под огневой контроль, фактически это является ключом к завершению конфликта.

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    Марина Совина
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