В офисе Зеленского назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Подоляк: взятие Крыма под огневой контроль — ключ к завершению конфликта

Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно уничтожить транзитный коридор через Крым и взять полуостров под огневой контроль, фактически это является ключом к завершению конфликта. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует белорусский портал «Зеркало».

Собеседник журналистов издания в ходе интервью отметил, что это «одна из ключевых задач» этого этапа конфликта и в принципе ключ к его окончанию.

Ранее Подоляк объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко выгоден для россиян. По его словам, он безобиден и точно не спровоцирует никаких проявлений антироссийскости.