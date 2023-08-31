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18:34, 31 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Подоляк: взятие Крыма под огневой контроль — ключ к завершению конфликта

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно уничтожить транзитный коридор через Крым и взять полуостров под огневой контроль, фактически это является ключом к завершению конфликта. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его цитирует белорусский портал «Зеркало».

Собеседник журналистов издания в ходе интервью отметил, что это «одна из ключевых задач» этого этапа конфликта и в принципе ключ к его окончанию.

Ранее Подоляк объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко выгоден для россиян. По его словам, он безобиден и точно не спровоцирует никаких проявлений антироссийскости.

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    Варвара Кошечкина
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