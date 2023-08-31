Глава МИД Украины прокомментировал грядущую встречу Путина и Эрдогана

Глава МИД Украины назвал встречу Путина и Эрдогана шансом для зерновой сделки

Грядущая встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — последний шанс для зерновой сделки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главами внешнеполитических ведомств Европейского союза в Толедо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», — сказал Кулеба.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Россия и Турция реализуют множество совместных проектов. Во время переговоров Путин и Эрдоган могут, в частности, обсудить вопросы зерновой сделки, региональной безопасности и другие острые темы.