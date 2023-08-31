Кулеба отказался от встречи с главой МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал, что Кулеба отказался от встречи с ним

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью телеканалу М1.

«Верховный представитель ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал наши переговоры с глазу на глаз с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался», — сообщил Сийярто.

Ранее Кулеба язвительно ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что Украина уже потеряла свой суверенитет. «Все это просто бла-бла-бла», — сказал он.

Орбан заявил, что Украину больше нельзя назвать суверенным государством, поскольку у Киева нет ни денег, ни оружия, и страна может участвовать в боевых действиях только благодаря поддержке западных стран.