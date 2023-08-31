Лавров разъяснил Фидану бесперспективность «формулы Зеленского»

Лавров заявил, что разъяснил Фидану бесперспективность «формулы Зеленского»

Российская сторона объяснила представителям Анкары бесперспективность «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются», — сказал министр.

По его словам, поддержка формулы — попытка подменить разговор об обеспечении равной и неделимой безопасности, предотвращающей конфликты на территории Европы.

Ранее Лавров заявил, что Турция раздражает Запад своей независимой внешнеполитической линией. Лавров указал, что Запад пытается подвергать сомнению независимую линию Турции, так как подобное поведение на международной арене является для него раздражителем.