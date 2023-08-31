Лавров рассказал о раздражении Запада из-за независимой линии Турции

Глава МИД России Лавров: Турция раздражает Запад своей независимой линией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция раздражает Запад своей независимой внешнеполитической линией. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приветствуем независимую, ориентированную на национальные интересы внешнюю политику Анкары. Знаем не понаслышке, что Запад пытается всячески эту линию всячески подвергать сомнению. Для него эта позиция Турции серьёзный — раздражитель», — рассказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл место встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина. Встреча президентом в скором времени пройдет в Сочи.